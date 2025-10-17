Tigres, Caribes, Águilas y Bravos obtuvieron victorias la noche de este Jueves 16Oct

Las nuevas adquisiciones de los Tigres de Aragua dieron un paso al frente este jueves en su primera presentación en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay, y fueron artífices del segundo triunfo seguido del conjunto en esta naciente temporada de la LVBP.

Un imparable de José Perazacon un out en el noveno inning remolcó la carrera que permitió a los bengalíes dejar en el terreno a los Cardenales de Lara, a quienes han vencido en días consecutivos. Un par de bateadores antes de que Peraza decidiera el partido, fue un hit de Alberth Martínez el que igualó las acciones. Esta vez, la pizarra terminó marcando un resultado de 9-8.

En otros encuentros:

Caribes de Anzoategui aprovechó su primer juego de la temporada para vencer 3-1 a Navegantes del Magallanes, poniendo las 3 rayitas en el 8vo inning.

Águilas del Zulia se impusieron 5-1 a los Tiburones de La Guaira en el Estadio Luis Aparicio «El Grande» de Maracaibo.

Bravos de Margarita inauguró la serie contra los Leones del Caracas con victoria 6-2 en Nueva Esparta.

Cactus24 (17-10-2025)

