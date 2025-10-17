Senadores de EEUU votarán una resolución para impedir acciones militares contra Venezuela

En medio de una ola de ataques militares estadounidenses en el Caribe y planes de operaciones encubiertas en Venezuela, el senador Tim Kaine, demócrata de Virginia, está liderando un esfuerzo bipartidista para forzar una votación para impedir que el presidente Trump declare unilateralmente la guerra a la nación sudamericana.

Kaine, un veterano defensor de la facultad del Congreso para declarar la guerra, presentó la resolución el jueves por la noche, lo que obligará al Senado a debatir la legislación tras un período de espera de 10 días. Los senadores Adam Schiff, demócrata por California, y Rand Paul, republicano por Kentucky, copatrocinaron el plan.

Kaine dijo que las preocupaciones sobre la guerra en la región latinoamericana están creciendo.

«El ritmo de los anuncios, la autorización de actividades encubiertas y la planificación militar me hacen pensar que existe la posibilidad de que esto sea inminente», dijo Kaine a los periodistas.

Esta semana, Trump afirmó que Estados Unidos había llevado a cabo otro ataque militar contra un supuesto barco narcotraficante en el Caribe y anunció que había autorizado operaciones de la CIA en Venezuela. También afirmó que estaba considerando operaciones terrestres en el país.

«Lo hemos detenido casi por completo por mar. Ahora lo detendremos por tierra», dijo Trump el miércoles desde la Oficina Oval sobre el presunto contrabando de drogas.

La semana pasada, Kaine y Schiff forzaron una votación en el Senado para limitar los poderes de guerra de Trump en el Caribe. Si bien la votación fracasó por 48 a 51 , dos republicanos, Paul y la senadora Lisa Murkowski de Alaska, se unieron a los demócratas en su apoyo.

Paul ha sido un crítico abierto de los nuevos ataques militares, diciendo que establecen un precedente para que Estados Unidos dispare primero sin hacer preguntas.

«El pueblo estadounidense no quiere verse arrastrado a una guerra interminable con Venezuela sin debate público ni votación», declaró Paul en un comunicado. «Debemos defender lo que exige la Constitución: deliberación antes de la guerra».

Kaine, Paul y Schiff esperan que más miembros republicanos voten a favor de los nuevos límites. Varios republicanos han votado a favor de otras resoluciones sobre poderes de guerra y uso de la fuerza militar, lideradas por Kaine en el pasado.

Cactus24 (17-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.