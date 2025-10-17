Se solicitan donantes de sangre para la periodista Rut Cuauro

Se solicitan donantes de sangre de tipo O Negativo (O-) para la colega periodista Rut Cuauro, quien requiere la transfusión con prontitud por motivos de salud.
Requisitos para los donantes:
No tener tatuajes o piercings recientes
No tener enfermedades que requieran tratamiento médico continuo.
No haber padecido enfermedades respiratorias o transmitidas por vectores como COVID-19, dengue, entre otras.
No ser fumador
Límites de Edad:
Mujeres: Edad máxima 55 años.
Hombres: Edad máxima 60 años.
Quienes puedan donar y cumplan con todos los requisitos, comunicarse de manera inmediata al siguiente número telefónico: +58 424-6951343