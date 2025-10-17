Se solicitan donantes de sangre para la periodista Rut Cuauro

Se solicitan donantes de sangre de tipo O Negativo (O-) para la colega periodista Rut Cuauro, quien requiere la transfusión con prontitud por motivos de salud.

Requisitos para los donantes:

No tener tatuajes o piercings recientes

No tener enfermedades que requieran tratamiento médico continuo.

No haber padecido enfermedades respiratorias o transmitidas por vectores como COVID-19, dengue, entre otras.

No ser fumador

Límites de Edad:

Mujeres: Edad máxima 55 años.

Hombres: Edad máxima 60 años.

Quienes puedan donar y cumplan con todos los requisitos, comunicarse de manera inmediata al siguiente número telefónico: +58 424-6951343