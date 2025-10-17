Sacerdote fue sorprendido semidesnudo con la prometida de un feligrés

Un video que se volvió viral en redes sociales muestra a un sacerdote identificado como Luciano Braga Simplício junto a la prometida de un feligrés dentro de la casa parroquial de Nossa Senhora Aparecida, en Nova Maringá, en la región de Diamantino, en Mato Grosso, en Brasil.

El video del momento, que rápidamente se viralizó en grupos de WhatsApp, muestra al novio y al suegro de la joven golpeando con fuerza la puerta del baño mientras el religioso intenta evitar que ingresen.

Según medios locales, el sacerdote oficia misas desde hace más de una década en la parroquia Nossa Senhora

En las imágenes se ve al padre sin camisa y a la joven, llamada Isabela (de 21 años), llorando y escondida debajo del lavamanos. Su prometido, visiblemente molesto, la confronta mientras le reclama por lo ocurrido.

“Bonito, ¿eh?”, se escucha decir al joven, con tono de enojo, mientras graba el incómodo momento.

Video viral, memes y polémica

El escándalo no tardó en expandirse por todo el pueblo y luego por redes sociales, donde surgieron miles de comentarios, memes y debates. Algunos defendieron al sacerdote, otros lo señalaron por romper su voto de castidad.

La polémica fue tan grande que la Diócesis de Diamantino emitió un comunicado confirmando que inició una investigación interna para esclarecer los hechos.

“Pensando en el bien de la Iglesia y del pueblo de Dios, todas las acciones necesarias están en marcha. Pedimos comprensión y oraciones”, indicó la diócesis en el documento.

El sacerdote dio su versión

Tras la difusión del video, el padre Luciano decidió romper el silencio y dio su versión en un audio que también circuló en redes. Afirmó que la joven simplemente había pedido permiso para bañarse en la casa parroquial después de colaborar en una actividad.

“Ella dijo en broma que iba a dormir ahí y yo le respondí que durmiera afuera. Estaba sola y su novio había viajado”, explicó el sacerdote.

Sin embargo, en el pueblo pocos creyeron esa explicación. La mayoría considera que el video habla por sí solo.

