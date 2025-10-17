Presos tres supervisores de un hotel en Caracas por robar a huéspedes extranjeros

Pesquisas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), adscritos a la Delegación Municipal Chacao, detuvieron a tres supervisores de un hotel por hurtar pertenencias de huéspedes.

De acuerdo al Cicpc, los detenidos fueron identificados como Keiber Antonio Romano Rodríguez (34), Mayra Alejandra La Corte Romero (41) y Mayerling Del Valle La Rosa Hernández (42)., capturados en la avenida Eugenio Mendoza de la Castellana, parroquia y municipio Chacao del estado Miranda.

La investigación se inició tras la denuncia de un hecho delictivo ocurrido en el hotel ubicado en la referida dirección. Mediante exhaustivas pesquisas, experticias fílmicas y entrevistas, los funcionarios del Cicpc determinaron que los detenidos estudiaban el itinerario de los huéspedes, principalmente de nacionalidad extranjera, y aprovechaban su ausencia para ingresar a las habitaciones.

Utilizando la tarjeta magnética asignada a sus funciones, accedían y revisaban las pertenencias de los huéspedes para apoderarse de dinero en efectivo y objetos de valor.

El caso quedó a la orden de la Fiscalía 29ª del Área Metropolitana de Caracas, con competencia en Delitos Comunes, para las actuaciones legales correspondientes.

Cactus24 17-10-2025

