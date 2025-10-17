Michael Randrianirina jura como presidente de Madagascar

El coronel Michael Randrianirina, comandante de una unidad de élite del Ejército de Madagascar, prestó juramento este 17 de octubre para convertirse en el nuevo presidente del país en una ceremonia celebrada en la sala principal del Tribunal Constitucional Supremo del país.

Su ascenso al Ejecutivo se produce solo tres días después de que anunciara que las Fuerzas Armadas tomaban el poder en la extensa isla del océano Índico, situada frente a la costa este de África y con una población de unos 30 millones de habitantes.

El golpe militar, que se produjo después de tres semanas de protestas antigubernamentales protagonizadas principalmente por jóvenes, ha sido condenado por la Organización de Naciones Unidas y ha provocado la suspensión de Madagascar de la Unión Africana.

Se desconoce el paradero del presidente Andry Rajoelina después de que abandonara el país, alegando que su vida corría peligro tras la rebelión de los soldados leales a Randrianirina. En su ausencia, Rajoelina fue destituido en una votación en el Parlamento el pasado martes 14 de octubre, justo antes de que el coronel anunciara que el Ejército tomaba el poder.

En ese momento, el Tribunal Supremo de Madagascar indicó en su sitio web que «invita» al coronel Michael Randrianirina a asumir la Presidencia de la nación y le pidió que convoque a nuevas elecciones en un plazo de 60 días.

No obstante, poco después, Randrianirina anunció que la institución castrense ocupará el poder durante un periodo máximo de transición de dos años que, aseguró, estará seguido de nuevas elecciones.

Randrianirina, que salió de un relativo anonimato para liderar la rebelión con su unidad militar CAPSAT, fue encarcelado brevemente hace dos años por un intento de motín. Afirmó que pasó la mayor parte de los tres meses que estuvo detenido- a finales de 2023 y principios de 2024-en un hospital militar.

Las protestas, que comenzaron el mes pasado, se han hecho eco de otros levantamientos liderados por la generación Z en Nepal, Sri Lanka y otros lugares.

Cactus24 17-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.