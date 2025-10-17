María Antonieta de las Nieves se despide de La Chilindrina

“Ya se fue La Chilindrina”, confesó María Antonieta de las Nieves, con una mezcla de alivio y nostalgia. A sus 75 años, la actriz mexicana decidió cerrar una etapa que la acompañó por más de medio siglo, una vida entera entregada a uno de los personajes más queridos de la televisión latinoamericana.

En una entrevista íntima con la periodista Matilde Obregón, publicada en YouTube, la comediante habló sin rodeos sobre el momento en que comprendió que era hora de decir adiós. “Todavía hasta la fecha me acuerdo de mis presentaciones, llegaba cansada, pero salía La Chilindrina cantando y bailando, una transformación total”, recordó entre risas y emoción.

La actriz explicó que la decisión no fue repentina. “Ya se fue en Perú. Tal vez algún comercial o algo corto, pero no más giras ni funciones diarias. Tengo 75 años y no he descansado un momento en mi vida”, reveló. Detrás de esa frase se esconde el cansancio acumulado de décadas de circo, escenarios y giras interminables.

Hoy, María Antonieta redescubre lo cotidiano. “Ahora estoy sabiendo lo que es estar en una casa, en una cama. Estoy con mis perras viendo la tele y soy feliz”, contó con una sinceridad que conmovió a sus seguidores. Por primera vez, disfruta de la calma que la fama no le permitió por años.

La muerte de su esposo, Gabriel Fernández, también marcó un antes y un después. “Desde que él se fue, estar en la pista me costaba mucho. Creo que ya estoy preparándome para hacer otras cosas”, expresó con una ternura que resumió toda una historia compartida.

Aunque no descarta que el personaje vuelva de manera ocasional, su decisión de bajar el telón parece definitiva. “No digo que me voy a retirar de por vida, a lo mejor en una entrevista aparece La Chilindrina, pero de trabajar tanto, ya no”, aclaró. La pausa llegó como un acto de amor propio.

En la misma charla, recordó un episodio que cambió su salud y su manera de ver la vida. En 2025, durante una gira en Perú, fue hospitalizada de urgencia tras tomar 19 pastillas diarias. “Yo no sabía ni para qué eran. Cada médico me decía algo distinto y eso fue lo que me afectó”, relató.

Su hija, Verónica, revivió aquel susto con crudeza. “Me dieron a mi mamá cargada en el aeropuerto, para taparla de los periodistas. No reconocía a nadie”, contó. El episodio fue una alerta que la llevó a detenerse y cuidar su cuerpo con la misma dedicación que le dio a su personaje.

Hoy, María Antonieta sonríe distinto. “Ahorita me veo y digo: soy otra. Estoy feliz de poder descansar y disfrutar de mi casa”, aseguró. Su despedida no suena a final, sino a gratitud. La Chilindrina se fue, pero queda su eco eterno en la memoria de todos los que crecieron con ella.

Fuente: Infobae

