Maduro decreta el lunes 20-Oct «Día de Júbilo Nacional No Laborable»

El presidente Nicolás Maduro declaró el domingo 19 y el lunes 20 de octubre como “Día de Júbilo Nacional No Laborable” en todo el territorio venezolano, por la canonización de los beatos José Gregorio Hernández Cisneros y la Madre Carmen Rendiles Martínez.

Maduro señaló que el decreto para la canonización de José Gregorio Hernández, el pasado febrero, fue «casi uno de los últimos que firmó» el papa Francisco en la gravedad de su lecho de enfermo en el hospital, el Policlínico Gemelli de Roma.

«En el momento en que estén declarando la canonización oficial, elevemos una oración por la memoria del papa Francisco, el papa latinoamericano», expresó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles serán canonizados junto a otros cinco (5) beatos, en la Santa Misa que presidirá el papa León XIV este domingo 19 de octubre.

El acto será transmitido en Venezuela con una serie de actividades en diversos espacios, entre ellos, el Santuario Nuestra Señora de La Candelaria y la Casa Museo José Gregorio Hernández, en Caracas.

Cactus24 17-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.