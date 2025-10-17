Maduro anuncia plan estratégico para reactivar PDVAL y MERCAL

El presidente Nicolás Maduro, anunció un plan estratégico para la reactivación total de la red de mercados Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos (PDVAL) y Mercado de Alimentos (MERCAL) a escala nacional.

En el Congreso Nacional de Cocineras y Cocineros de la Patria detalló que el plan proyecta que para el año 2026 el 100% de estos centros operará bajo un esquema de economía social y circuitos comunales, garantizando el acceso a productos a precios justos y fomentando la producción nacional.

La estrategia implica la entrega de estos centros de distribución a las comunidades organizadas y a los trabajadores de instituciones públicas para que sean gestionados como emprendimientos sociales.

El Ejecutivo dotará a estos nuevos emprendimientos de un «capital semilla básica para iniciar operaciones, asegurando el florecimiento de la economía social».

El Jefe de Estado destacó que se deben recuperar los 416 puntos PDVAL y MERCAL existentes. «De 416 que tenemos, en diciembre vamos a llegar a 88, el 20%, y en el año 2026 vamos a recuperar el 100% de los PDVAL y MERCAL junto a las comunidades, circuitos comunales y los trabajadores del ministerio de educación para que tengan ahí su abastecimiento».

Cactus24 (17-10-2025)

