Lanzaron a una adolescente desde el tercer piso de un edificio en Puerto La Cruz

Una comisión policial de la Delegación Municipal Puerto La Cruz del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), aprehendió a dos hombres implicados en el delito de femicidio en grado de frustración contra una joven de 15 años, quien se encuentra en situación de calle.

Los detenidos, identificados como Jorge Rafael Arcia Naranjo (56) y José Gregorio Mujica Veliz (24), fueron detenidos en las parroquias Puerto La Cruz y Pozuelos, municipio Juan Antonio Sotillo del estado Anzoátegui, luego que funcionarios del Cicpc iniciaron las experticias técnico científicas y entrevistas, tras el hecho ocurrido en el Casco Central de Puerto La Cruz, en un edificio ubicado en la calle Buenos Aires, donde la víctima fue lanzada al vacío desde un tercer piso, quedando gravemente herida.

Las pesquisas determinaron la participación directa de Arcia y Mujica en el hecho, ya que se estableció que la agresión fue el resultado de una acalorada discusión motivada por asuntos pasionales con la joven con quien presuntamente mantenían una relación sentimental.

Cuando se encontraban dentro del inmueble, iniciaron una discusión y cegados por la ira empujaron a la adolescente quien posteriormente fue trasladada de urgencia al Hospital Doctor Luis Razetti de Barcelona, donde su estado de salud es de pronóstico reservado.

Ambos victimarios quedaron a la orden de la Fiscalía 23ª del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Anzoátegui.

Cactus24 17-10-2025

