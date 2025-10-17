Jeff Bezos afirma que «millones de personas» vivirán en el espacio en 2045

Multimillonarios y directores ejecutivos de empresas tecnológicas han compartido dos visiones distintas sobre el futuro de la humanidad en lo que respecta a la IA: algunos creen que eliminará todos los empleos y significará el fin de la civilización tal como la conocemos, mientras que otros esperan que pueda conducir a un mundo utópico, y Jeff Bezos se sitúa firmemente en esta última categoría.

«No veo cómo alguien vivo puede desanimarse ahora mismo», declaró el fundador de Amazon y Blue Origin en el escenario de la Semana Tecnológica Italiana 2025, añadiendo que hay mucho que esperar a medida que la tecnología avanza.

Para empezar, nadie disfruta del temido desplazamiento al trabajo, y para 2045, Bezos predice que tendremos robots que lo harán por nosotros. Después de todo, en su visión, no solo nos desplazaremos al trabajo, sino que nos aventuraremos a otros planetas.

“En las próximas dos décadas, creo que habrá millones de personas viviendo en el espacio”, dijo. “Así de rápido se acelerará esto”.

“Vivirán allí principalmente porque quieren”, añadió. “No necesitamos que la gente viva en el espacio”.

“Si necesitas realizar algún trabajo en la superficie de la Luna o en cualquier otro lugar, podremos enviar robots para hacerlo, y eso será mucho más rentable que enviar humanos”.

Y Bezos no puede asimilar la retórica pesimista que ha circulado desde el frenético lanzamiento de ChatGPT: “La abundancia de la civilización proviene de nuestros inventos”, insistió.

Hace 10.000 años, o cuando sea, alguien inventó el arado y todos nos hicimos más ricos… Me refiero a toda la civilización; estas herramientas aumentan nuestra abundancia y ese patrón continuará.

Sam Altman y Elon Musk predicen que la vida espacial también llegará pronto.

No solo Jeff Bezos predice que en un futuro próximo podríamos estar solicitando empleos y una hipoteca desde otro planeta; Sam Altman y Elon Musk también han compartido predicciones similares.

En tan solo 10 años, Altman, CEO de OpenAI, afirma que los graduados universitarios tendrán trabajos «completamente nuevos, emocionantes y muy bien pagados» en el espacio. El creador de ChatGPT incluso dijo que envidia a los jóvenes porque los trabajos iniciales de su generación parecerán «aburridos» y «viejos» en comparación.

Elon Musk, CEO de Tesla y la persona más rica del planeta, ha sido uno de los líderes más influyentes en la promoción de la accesibilidad espacial del siglo XXI. Después de todo, es cofundador y director ejecutivo de SpaceX, una empresa con un valor de 400 000 millones de dólares, que ha colaborado estrechamente con la NASA para impulsar la exploración espacial. Cree que habrá humanos en Marte ya en 2028, con el lanzamiento de cohetes no tripulados de SpaceX el próximo año.

