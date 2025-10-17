Inameh emite alerta por aproximación de dos nuevas ondas tropicales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó el 16 de octubre que se estima que las ondas tropicales 47 y 48 estarán llegando a Venezuela entre el 21 y 23 de octubre.

Específicamente, el Inameh indicó que se espera la llegada de la onda tropical número 47 entre el 21 y 22 octubre, mientras que la 48 estaría llegando a territorio venezolano el 22 o 23 de octubre.

Asimismo, el instituto mencionó que la onda tropical 46 fue suprimida en el análisis de las 2:00 pm del 15 de octubre. El último reporte sobre esta onda tropical, el organismo indicó que se encuentra al norte de la Guayana Esequiba.

En su reporte diario, publicado durante la mañana del 16 de octubre, el Inameh informó que se esperan lluvias durante todo el día en varias entidades del país.

Cactus24 (17-10-2025)

