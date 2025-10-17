Hallan helicóptero militar desaparecido en Chile: el piloto murió y tres tripulantes sobrevivieron

La Fuerza Aérea de Chile (FACh) informó este viernes que el helicóptero Black Hawk desaparecido este jueves fue encontrado con tres ocupantes con vida en el sector de Campos de Hielo Sur, región de Aysén.

“La aeronave fue hallada con sus cuatro ocupantes en el interior, encontrándose tres con vida y lamentablemente uno de ellos fallecido“, detallaron.

“En estos momentos se están realizando labores de rescate empleando para ello aeronaves y personal PARASAR. Adicionalmente, la Institución se encuentra brindando asistencia y apoyo a las familias de nuestros camaradas accidentados”, agregaron.

La aeronave, perteneciente al Grupo de Aviación N°9, despegó la tarde el jueves desde Villa O’Higgins (2.200 kms al sur de Santiago) y dejó de trasmitir su ubicación específicamente en el sector refugio Eduardo García Soto.

Tras su desaparición, desde la FACh activaron el operativo SAR (Search and Rescue), desplegando helicópteros, aeronaves y personal especializado en rescate -puesto que se trata de una zona con condiciones metereológicas y geográficas muy adversas-, a fin de dar con la aeronave y sus ocupantes.

Cactus24 17-10-2025

