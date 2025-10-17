Falleció PNB al ser emboscado mientras patrullaba

En horas de la madrugada de este jueves fue asesinado el oficial de la Policía Bolivariana de Aragua (PNB) Leonel Alejandro Ruiz Otalvora, de 24 años, mientras hacía un recorrido por Las Casitas, sector Los Angelinos, parroquia San Mateo, municipio Bolívar del estado Aragua.

Se pudo conocer que mientras los funcionarios de la PNB realizaban el servicio de vigilancia y patrullaje en la zona antes mencionada, cuando eran aproximadamente las 12:30 de la madrugada fueron interceptados por varios antisociales portando armas largas, que abrieron fuego contra ellos, siendo herido Ruiz, quien murió en el lugar de los hechos.

Es de señalar que sus compañeros resultaron ilesos en este suceso, al lugar de los hechos acudieron funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), quienes realizaron las experticias correspondientes e iniciaron las averiguaciones de ley para dar con los sujetos implicados en este homicidio//Diario El Siglo.

Cactus24 (17-10-2025)

