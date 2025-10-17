El Vaticano exhibe imágenes de José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Las imágenes del doctor José Gregorio Hernández y de la madre Carmen Rendiles, fueron desplegadas en la fachada de la basílica de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano, como parte de los preparativos para su canonización.

Los retratos de los beatos venezolanos anuncian su canonización y celebran su legado para la Iglesia. Las imágenes de los santos en las adyacencias de la basílica suponen un homenaje a figuras ejemplares de la fe y a su servicio dentro de la Iglesia Católica, destaca la página web de la basílica de San Pedro.

José Gregorio Hernández y la madre Carmen Rendiles serán canonizados junto a otros cinco (5) beatos, en la Santa Misa que presidirá el papa León XIV este domingo 19 de octubre. El acto será transmitido en Venezuela con una serie de actividades en diversos espacios, entre ellos, el Santuario Nuestra Señora de La Candelaria y la Casa Museo José Gregorio Hernández, en Caracas.

La historia tras la imagen de JGH

De acuerdo a una publicación realizada en la cuenta Instagram del Santuario Nuestra Señora de La Candelaria, conocido popularmente como Iglesia de La Candelaria, la imagen elegida como retrato oficial de San José Gregorio Hernández fue realizada en el año 1917.

Después de actualizar sus conocimientos en Madrid, España, el médico regresó a Nueva York, y decidió hacerse un retrato de pie, pues decía: “Yo no salgo bien sentado, será porque siempre estoy caminando”. De esa imagen, envió copias a las personas más importantes de su vida: Santos Anibal Dominci, Carmelina López de Ceballos y César Hernández Cisneros.

El retrato oficial develado por El Vaticano está basado en la fotografía de 1917, pero tiene un ligero cambio. A solicitud del rector de la iglesia La Candelaria, Gerardino Barracchini, su sonrisa fue retocada «con la intención de ‘hacerlo sentir más próximo a la gente’».

