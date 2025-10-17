Dodgers derrota a Milwaukee y se pone a uno de la Serie Mundial

Tommy Edman conectó un sencillo que rompió el empate ante el novato Jacob Misiorowski y sus potentes lanzamientos en una sexta entrada de dos carreras, y Los Angeles Dodgers vencieron este jueves por 3-1 a los Milwaukee Brewers para tomar una ventaja de 3-0 en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

Los Ángeles se acercó a una victoria de convertirse en el primer campeón defensor en llegar a la Serie Mundial desde los Philadelphia Phillies de 2009. Ningún equipo ha ganado títulos consecutivos desde que los New York Yankees de 1998-2000 ganaron tres seguidos.

Sólo un equipo de las Grandes Ligas de Beisbol ha superado un déficit de 3-0 en la postemporada, los Boston Red Sox de 2004 contra los Yankees.

Shohei Ohtani conectó un triple ante Aaron Ashby para abrir la parte baja de la primera entrada y anotó con un doble de Mookie Betts para poner a los Dodgers por delante, pero Jake Bauers empató el score con un sencillo productor en la segunda.

Ésa fue la única carrera permitida por Tyler Glasnow, quien se ha combinado con Ohtani, Blake Snell y Yoshinobu Yamamoto para dar a los abridores de los Dodgers una efectividad de 1.54 en postemporada durante una racha de 8-1 en la postemporada.

Misiorowski reemplazó a Ashby con dos en base y un out en la primera entrada y ponchó a Edman y Teoscar Hernandez. El lanzador derecho de 23 años superó las 100 mph con 17 lanzamientos y ponchó a nueve, un récord para un novato en postemporada de los Cerveceros, pero la velocidad de su recta bajó ligeramente a 98-99 mph en la sexta.

Will Smith conectó un sencillo con un out en un slider en medio de la zona de strike y Freddie Freeman recibió base por bolas tras estar abajo 1-2 en la cuenta. Edman, quien se había ponchado dos veces contra Misiorowski, conectó un slider y lo mandó al jardín central, y Smith anotó para una ventaja de 2-1 gracias a un tiro débil de Sal Frelick.

Abner Uribe relevó y ponchó a Hernández, luego hizo un lanzamiento descontrolado al pickoff pasando la primera base que permitió a Freeman anotar. Fue el segundo juego consecutivo con un error del cerrador de los Cerveceros.

Glasnow permitió tres hits y tres bases por bolas en 5.2 entradas, ponchando a ocho y saliendo ante una ovación de pie de los 51,251 espectadores.

Alex Vesia siguió a Glasnow y sacó dos outs para su segunda victoria de los playoffs.

Roki Sasaki lanzó una novena entrada perfecta para su tercer salvamento de la postemporada, terminando con cuatro hits. Los relevistas de los Dodgers permitieron un hit en 3.1 entradas.

Milwaukee, que barrió a los Dodgers 6-0 durante la temporada regular, ha perdido sus últimos 10 juegos de postemporada como visitante desde 2018.

Cactus24 (17-10-2025)

