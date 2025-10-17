Delcy Rodríguez desmiente reporte del Miami Herald que afirma que ella está negociando una transición sin Maduro

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, rechazó el jueves como “falsa” un artículo del Miami Herald reportando que un grupo de altos funcionarios —liderado por ella y su hermano Jorge Rodríguez— había ofrecido a Washington un plan para reemplazar a Nicolás Maduro en un intento por reducir las tensiones con Estados Unidos.

En el artículo, el Herald reportó que intermediarios se acercaron a la administración de Donald Trump este año con dos propuestas separadas, sugiriendo que una fórmula de un “madurismo sin Maduro” podría facilitar una transición pacífica en Venezuela manteniendo al mismo tiempo gran parte de la estructura de poder actual.

En una publicación en Telegram el jueves por la noche, Rodríguez denunció la historia como parte de una campaña de “guerra psicológica” contra Venezuela. “¡¡FAKE!! (falsa). Otro medio se suma a la podredumbre de la guerra psicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral y se dedican exclusivamente a la mentira y la carroña”, escribió Rodríguez.

Rodríguez, quien también se desempeña como ministra de Petróleo, insistió en que la dirigencia política y militar de Venezuela se mantiene unida detrás de Maduro.

“La Revolución Bolivariana tiene un alto mando político y militar unido y comprometido con la voluntad del pueblo”, afirmó, asegurando que “nada desviará” a su gobierno de la “defensa de los derechos de Venezuela y su digno legado bolivariano”.

Para subrayar su mensaje, Rodríguez publicó un selfie sonriente con Maduro, con el pie de foto: “Mi respuesta a los mentirosos y conspiradores. Juntos y unidos con el presidente Maduro, consolidando el camino de Chávez. No han podido, ni podrán.”

Maduro respaldó las negativas de la vicepresidenta durante un acto televisado más tarde ese jueves, acusando a Estados Unidos de librar una campaña para derrocar a su gobierno y apoderarse de las reservas petroleras de Venezuela.

“Tengo malas noticias para los conspiradores, los imperialistas y todos sus medios, portales y agencias”, dijo Maduro en la televisión estatal. “Hoy, el alto mando político-militar de la revolución está más unido y decidido que nunca a defender la patria, imbéciles.”

Cactus24 (17-10-2025)

