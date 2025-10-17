Daddy Yankee lanza su primer álbum cristiano

En esta nueva etapa, el artista explora una faceta más introspectiva y espiritual, destacando el poder transformador de la música. «Con ‘Lamento en baile’ quise mostrar que incluso en los momentos más difíciles de la vida, la música tiene el poder de sanar, inspirar y celebrar. Cada tema cuenta una historia desde mi corazón, y no puedo esperar a que mis fans bailen y sientan este viaje conmigo», expresó el artista en un comunicado.

El disco, editado bajo su sello DY Records, incluye 19 canciones y marca su regreso discográfico tras tres años de silencio. La única colaboración del álbum se da en el tema “ABCD”, junto al reconocido rapero cristiano Alex Zurdo.

Entre los títulos que componen el proyecto se encuentran “Sonríele”, “El toque”, “Quién es Dios”, “Tan invitao”, “Gloria”, “Toy hermoso”, “LEB” y “Jezabel y Judas”. Este último tema cuenta con la producción del afamado músico puertorriqueño Sergio George, quien ya había trabajado con Daddy Yankee en éxitos como “De vuelta pa’ la vuelta” y “Bonita”.

El título “LEB”, que también da nombre al álbum, hace referencia a una palabra que simboliza el corazón, entendido como el centro del pensamiento, la reflexión y la toma de decisiones, según se detalla en el comunicado oficial. Por su parte, el videoclip de “El toque” fue grabado en Corea del Sur, aportando una estética visual única al proyecto.

El proceso creativo del álbum coincidió con uno de los momentos más difíciles en la vida personal del artista: su divorcio de Mireddys González. Esta experiencia marcó profundamente el contenido del disco.

Según se destaca en el comunicado, el ícono boricua logra transformar el dolor en ritmo y la introspección en alegría, entregando una de las producciones más inspiradoras y enérgicas de su carrera.

“Lamento en baile” también sirve como antesala a su esperada presentación en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, que se celebrarán el 23 de octubre en Miami, marcando su regreso a los escenarios tras casi dos años de pausa.

Cactus24 (17-10-2025)

