Cardenal Baltazar Porras se reunió con León XIV antes de la canonización de José Gregorio y Carmen Rendiles

El cardenal Baltazar Porras, arzobispo emérito de Caracas, sostuvo un encuentro con el papa León XIV en la Santa Sede a pocos días de la canonización de nuestros primeros dos santos venezolanos.

“En este momento que es una gracia para cualquier persona y para uno también que lo reciba el papa y pueda hablarle de lo que es la realidad de nuestro país y del mundo y sobre todo la inmensa alegría que como pueblo venezolano tenemos por la canonización de los dos primeros santos, José Gregorio y Madre Carmen Rendiles. Que sea una oración de todos pues para que ese entusiasmo que tenemos para el domingo se prolongue en el tiempo con una serie de iniciativas y de buenas obras que nos permitan ser continuadores de lo que nuestros santos nos han dejado”, dijo el cardenal.

Cactus24 (17-10-2025)

