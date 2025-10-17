196 venezolanos llegan a Maiquetía en vuelo desde Texas

196 venezolanos volvieron al país este viernes a través del vuelo 78 de la Misión Vuelta a la Patria, que aterrizó este viernes en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, desde Texas, EEUU.

El grupo está compuesto por 24 mujeres, 169 hombres, 1 niño y 2 niñas los cuales habían sido víctimas de las políticas migratorias implementadas por el Gobierno de los Estados Unidos.

Hasta la fecha, el plan Vuelta a la Patria ha permitido el retorno de 14 mil 947 connacionales y está caracterizado como pilar fundamental en la estrategia del Gobierno Bolivariano para atender las necesidades de los venezolanos en el extranjero, ofreciendo un camino de regreso a casa y facilitando su reintegración en la sociedad.

De igual forma, es importante mencionar que el Estado venezolano trabaja incansablemente para traer a casa a aquellos que han sido perseguidos por autoridades estadounidenses.

Cactus24 17-10-2025

