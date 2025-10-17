15 años de prisión por prostituir a una joven | La mantenían encerrada en una vivienda

Keiber Beikert Tovar Blanco de 26 años y Yanis José Herrera Pinto de 39 años, fueron condenados a 15 años y 8 meses de prisión tras admitir su responsabilidad por prostituir a una mujer de 27 años de edad.

El hecho fue detectado el 31 de octubre de 2024 en el barrio Sorocaima del municipio Santiago Mariño del estado Aragua.

Ese día, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) acudieron a una vivienda de ese sector, luego de que recibieran una denuncia de que una mujer se encontraba encerrada en ese lugar.

Una vez en el sitio, la víctima manifestó que los hoy condenados la mantenían allí contra su voluntad desde hace ocho meses para mantener relaciones sexuales con hombres desconocidos, y que también era trasladada a otros lugares para encuentros sexuales con el fin de lucrarse con ello.

En consecuencia, los agresores fueron detenidos por los efectivos del CICPC y puestos a las órdenes del Ministerio Público.

En el inicio del juicio, representantes de las fiscalías 64ª nacional y 24ª de esa jurisdicción ratificaron la acusación contra ambos hombres por la comisión de los delitos de prostitución forzada y agavillamiento, previstos en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el Código Penal, respectivamente.

Una vez evaluados los medios de pruebas presentados por los fiscales del caso y en virtud de la admisión de los hechos por parte de los acusados, el Tribunal 1° de Juicio en materia de delitos de violencia contra las mujeres de Aragua dictó la citada condena contra Tovar Blanco y Herrera Pinto, quienes cumplirán la pena en el Centro Penitenciario 26 de Julio de San Juan de los Morros, estado Guárico.



Cactus24 (17-10-2025)

