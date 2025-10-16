Revelan la causa de muerte de Diane Keaton

Por
Redacción Cactus24: Deibys Gomez
-

Diane Keaton, la actriz ganadora del Oscar celebrada por sus papeles en “Annie Hall”, “El Padrino” y “Something’s Gotta Give”, murió de neumonía, reveló su familia en una declaración a People .

Keaton falleció el sábado en California rodeada de su familia . Su fallecimiento fue confirmado inicialmente por un portavoz de la familia, quien señaló que su salud «se deterioró muy repentinamente» en los últimos meses .
Según Entertainment Weekly , allegados a la estrella afirman que el deterioro de su salud fue rápido y privado. En los meses previos a su muerte, abandonó sus rutinas habituales, incluyendo paseos diarios por su barrio de Brentwood.

ROYAL

E! News informó que Keaton había hablado abiertamente sobre sus problemas de salud, incluyendo la lucha contra la bulimia y los cánceres de piel recurrentes. Le habían diagnosticado cáncer de piel a los 20 años y posteriormente se sometió a cirugías por carcinoma de células escamosas.

Su familia aclaró que no hay indicios de que esos problemas previos estuvieran directamente relacionados con su enfermedad final.

Cactus24 (16-10-2025)
