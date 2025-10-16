Renunció Alvin Holsey, jefe del Ejército de EE.UU. para América Latina

El almirante que lidera las fuerzas militares estadounidenses en América Latina renunciará a finales de este año, anunció este jueves el secretario de Defensa, Pete Hegseth, informa REUTERS.

Alvin Holsey asumió el mando del Comando Sur del Ejército estadounidense a finales del año pasado para un puesto que normalmente dura tres años.

Hegseth, en su publicación en redes sociales, no reveló el motivo de la salida de Holsey, quien es uno de los dos únicos oficiales negros de cuatro estrellas que lideran un comando combatiente estadounidense.

Holsey dijo en su cuenta de X que se retiraría el 12 de diciembre, pero no dio ninguna razón. “Ha sido un honor servir a nuestra nación, al pueblo estadounidense, y apoyar y defender la Constitución durante más de 37 años», declaró.

“En nombre del Departamento de Guerra, extendemos nuestro más profundo agradecimiento al almirante Alvin Holsey por sus más de 37 años de distinguido servicio a nuestra nación mientras planea retirarse a fin de año”, dijo por su parte Hegseth, también en la red social X.

La salida de Holsey se produce en un contexto de aumento de la presencia militar en el Caribe, que incluye destructores con misiles guiados, aviones de combate F-35 y alrededor de 6500 soldados, mientras el presidente Donald Trump intensifica el enfrentamiento con el gobierno venezolano.

En el marco de ese despliegue militar, Holsey finalizó el miércoles una visita al Caribe con parada en Antigua y Barbuda y Granada, para reforzar alianzas “vitales” en “la larga cooperación en materia de seguridad”, indica el portal.

Cactus24 16-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.