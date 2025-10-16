Paris Jackson, hija de Michael Jackson, recibió 65 millones de dólares de patrimonio

Meses después de que Paris Jackson presentara una petición contra los bufetes de abogados a cargo de la riqueza de Michael Jackson por «pagos de primas», los abogados revelaron que la joven, de 27 años, recibió 65 millones dólares del patrimonio de su padre.

“Pocas personas se han beneficiado más del criterio empresarial de los albaceas que la propia demandante, quien ha recibido aproximadamente 65 millones de dólares del patrimonio en beneficios”, alega la demanda presentada ante el Tribunal Superior de California y obtenida por People.

“Nunca habría recibido esa cantidad si los albaceas hubieran seguido el procedimiento habitual para un patrimonio como este en julio de 2009”, se lee en el documento.

La polémica creció cuando Paris acusó que en 2018 se hicieron pagos indebidos a abogados por 625 mi dólares. Según ella y su equipo, ese dinero fue una “recompensa lujosa” para abogados que ya ganaban bien.

El 9 de octubre, los abogados de los administradores respondieron en la corte de EE. UU. Dijeron que lo que afirmó Paris era “falso a propósito” y que el dinero fue un “bono por servicios y resultados extraordinarios”.

Según publica People, el origen de la disputa es una orden judicial de 2010 que permite a los albaceas pagar a los abogados sin obtener la aprobación previa del tribunal.

La petición de Paris exige la anulación de dicha orden. Sin embargo, los albaceas argumentan que ella está atacando indebidamente los documentos legales protegidos por la ley anti-SLAPP de California, que protege a las personas de demandas destinadas a limitar su derecho a presentar peticiones ante los tribunales.

Una publicación de E! News reveló que Michael tenía una deuda de más de 500 millones de dólares al momento de su fallecimiento en julio de 2009, y señaló que los pagos de los abogados se realizaron porque pudieron reestructurar las finanzas del fallecido cantante y convertirlas en un patrimonio poderoso.