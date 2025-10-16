Niña de dos años murió tras ser arrollada por unidad de transporte público

Una niña de dos años perdió la vida al ser embestida por una buseta en el estado Miranda. El hecho se registró a las 9:30 de la mañana de estés miércoles 15 de Octubre en el kilómetro 10 en el sector 17 de Diciembre de la parroquia La Dolorita.

La pequeña venía caminando en compañía de su madre, Daniela Molina a un costado de la vía y un niño de un año. En ese momento el conductor de una camioneta de pasajeros marca Iveco, de nombre Julio César García Romero quiso rebasar a otra camioneta de pasajeros.

Pero al tratar de hacerlo, con el pavimento mojado por la lluvia se encontró con la niña, quedando esta debajo del vehículo. Enseguida las personas trataron de sacar a la menor la cual fue llevada a un centro asistencial donde llegó sin signos vitales.

La niña quedó identificada como Yohandry Reyes de dos años de edad. Al sitio acudieron funcionarios de la Policía de Miranda, como de dos grupos de rescate para atender a las personas lesionadas.

La mamá y el niño están bajo cuidados médicos, en el lugar también estuvieron funcionarios de la PNB Tránsito como del CICPC, estuvieron en el lugar. El conductor de la unidad de transporte permanece detenido.

Cactus24 (16-10-2025)

