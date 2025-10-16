Muere exembajador de España en Venezuela, Jesús Silva

El exembajador español en Venezuela, Jesús Silva, ha muerto este miércoles a los 63 años en la ciudad mexicana de Guadalajara, donde el ejercía como cónsul general desde hace solo dos meses y medio, según han informado en redes sociales tanto la Embajada de España en México como el Consulado de España en Guadalajara (Jalisco). Según detalla ABC, el diplomático ha muerto de infarto y el pasado día 5 de octubre había sufrido un ictus.

Jesús Silva, nacido en Sevilla en 1962, fue un veterano diplomático español que ejerció de Jamaica entre 2005 y 2010, de Panamá entre 2010 y 2014 y de Venezuela entre 2017 y 2020.

Silva fue quien dio cobijo en su residencia oficial al líder opositor Leopoldo López y su familia en mayo de 2019.

Las viviendas de los embajadores, igual que las embajadas y consulados, son territorios inviolables, por lo que el opositor no podía ser detenido allí. La Embajada de España en Venezuela fue el refugio de Leopoldo López hasta el año 2020, cuando se exilió en Madrid, reseña 20minutos.

En 2018, el Gobierno venezolano le declaró persona non grata por las «continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia» del Gobierno español, entonces en manos de Mariano Rajoy, en los asuntos internos de Venezuela.

Maduro le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país latinoamericano y el Gobierno de Rajoy respondió anunciando la expulsión del embajador de Venezuela en España, Mario Isea, quien también fue declarado persona non grata. En noviembre de 2020, en plena crisis diplomática entre España y Venezuela, fue reemplazado como embajador en Venezuela por un encargado de negocios. Desde Caracas se mudó a Ciudad del Cabo (Sufáfrica), donde también ejerció como cónsul general de España entre 2021 y principios de 2025.

Cactus24 16-10-2025

