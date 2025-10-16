Muere a los 74 años Ace Frehley, guitarrista de Kiss

Ha muerto Ace Frehley, fundador, guitarrista histórico y el “Spaceman” de la banda Kiss. Su fallecimiento se dio luego que el artista de 74 años sufriera una hemorragia cerebral cuando se cayó en su estudio hace un par de semanas, lo que lo obligó a cancelar las próximas fechas de su gira.

Su salud a partir de ahí decayó de manera pronunciada.

Según TMZ, Frehley estuvo conectado a un respirador durante algún tiempo, por lo que su familia consideró desconectarlo.

La familia de Frehley emitió la siguiente declaración:

“Estamos completamente devastados y desconsolados. En sus momentos finales, tuvimos la suerte de poder rodearlo con palabras, pensamientos, oraciones e intenciones amorosas, afectuosas y pacíficas cuando dejó esta tierra. Todos atesoramos sus mejores recuerdos, su risa y celebramos sus fortalezas y la bondad que extendió a los demás. La magnitud de su fallecimiento es de alcance épico y está más allá de la comprensión. Reflexionando sobre los increíbles logros de toda su vida, la memoria de Ace vivirá para siempre!”.

El músico fue miembro fundador de Kiss, colaborando con Gene Simmons , Paul Stanley y Peter Criss. Tocó la guitarra con el grupo de 1973 a 1982, su era de mayor gloria, pero abandonó sus filas debido a diferencias creativas y problemas de adicción.

El artista asumió la personalidad de “Space Ace” o “Spaceman”, debido a su afición por la astronomía y los ovnis.

Trabajó como solista durante los años intermedios, con su banda Frehley’s Comet y bajo su propio nombre. En 1978, cuando los cuatro miembros de Kiss lanzaron álbumes en solitario simultáneamente, muchos fanáticos sintieron que la versión de Frehley de la exitosa canción New York Groove era la mejor.

En 1996, Frehley regresó a Kiss con motivo de la reunión de la formación original. Dos años más tarde, el cuarteto lanzó el disco Psycho Circus, en el que las contribuciones del guitarrista fueron mínimas. En 2002, volvió a abandonar el grupo tras la gira Farewell Tour. Desde entonces, el guitarrista ha continuado su trayectoria en solitario con el lanzamiento de los álbumes Anomaly (2009), Space Invader (2014) y “Origins, Vol. 1” (2016).

Cactus24 16-10-2025

