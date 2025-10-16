Ministro Cabello juramenta la milicia campesina en La Guaira

El ministro y vicepresidente Sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, juramentó a 400 hombres y mujeres integrantes de la Milicia Campesina en el estado La Guaira.

Durante su participación, destacó que el pueblo es humilde, pero con mucha consciencia de la importancia de la preparación, entrenamiento y forja para hacer lo que tenga que hacer ante cualquier circunstancia.

Además, precisó que las armas de la patria están en manos del Poder Popular para la defensa de la paz, soberanía e independencia. “Los campesinos tienen una fuerza extraordinaria y comprometida con dos objetivos; producción y defensa territorial”, dijo.

“Organización popular resistencia activa prolongada ¿Qué significa?, que tiene que seguir produciendo trabajando todas y todos. Los niños en clase, los ambulatorios funcionando, los campesinos produciendo. Una mano lava la otra y entre las dos lavamos la cara; así es la Revolución Bolivariana”, expresó.

Para finalizar, expresó que la mujer venezolana está en la vanguardia de la defensa de la nación.

Cactus24 16-10-2025

