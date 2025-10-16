La implosión del submarino Titán fue causada por fallas en su ingeniería, según investigadores

La implosión mortal del submarino Titán, que viajaba al naufragio del Titanic, fue causada por fallas en su ingeniería, según anunció este miércoles la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB).

El informe final sobre el viaje de junio de 2023, que costó la vida a cinco personas, señaló que OceanGate, la empresa propietaria del Titan, no probó adecuadamente su submarino experimental antes de la travesía. La compañía, con sede en el estado de Washington y que suspendió operaciones tras el desastre, desconocía la verdadera durabilidad del submarino.

Las víctimas, que murieron de manera instantánea durante el descenso en el Atlántico Norte, incluían al CEO de OceanGate, Stockton Rush, al explorador francés Paul-Henri Nargeolet, conocido como “Mr. Titanic”, al aventurero británico Hamish Harding, y a dos miembros de la prominente familia paquistaní, Shahzada Dawood y su hijo Suleman Dawood.

El informe indica que la defectuosa ingeniería del Titan “resultó en la construcción de un casco de fibra de carbono con múltiples anomalías que no cumplía con los requisitos de resistencia y durabilidad necesarios”.

Además, la NTSB señaló que OceanGate no siguió las pautas estándar de respuesta ante emergencias, y que el submarino podría haberse localizado más rápido si se hubieran aplicado los protocolos adecuados, lo que habría ahorrado “tiempo y recursos”, aunque la NTSB aclaró que el rescate no era posible en este caso.

El informe también criticó la cultura interna de la compañía. Citando a un ex técnico de operaciones que había alertado sobre la posible regulación de la Guardia Costera antes de la implosión, el documento señala que este cuestionó el uso del término “especialistas de misión” para los pasajeros de pago, a lo que el CEO respondió: “si la Guardia Costera se volviera un problema … me compraría un congresista y lo solucionaría”.

Los hallazgos de la NTSB coinciden con un informe de la Guardia Costera de Estados Unidos publicado en agosto, que calificó la implosión como prevenible, encontró los procedimientos de seguridad críticamente defectuosos y detectó disparidades entre los protocolos y la práctica real de la compañía.

El informe destacó que la regulación actual para pequeñas embarcaciones de pasajeros era insuficiente y permitió que OceanGate operara el Titan de manera insegura. La NTSB recomendó que la Guardia Costera establezca un panel de expertos para estudiar submarinos y adopte regulaciones actualizadas, además de difundir los hallazgos a la industria, que ha crecido con la exploración privada.

El Titan había realizado inmersiones al Titanic desde 2021. Su último viaje comenzó la mañana del 18 de junio de 2023, perdiéndose el contacto con la embarcación de apoyo unas dos horas después. La búsqueda de varios días frente a Canadá dejó claro que no habría sobrevivientes, y autoridades iniciaron investigaciones sobre lo sucedido.

El desastre también generó demandas judiciales y llamados a una regulación más estricta de expediciones privadas en aguas profundas y fue tema de un documental de Netflix estrenado este año.