Hoy 16-Oct es Día Mundial de la Alimentación

Hoy, miércoles 16 de octubre, además del Día Mundial del Pan, se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Conocé cómo nació esta celebración y por qué se eligió esta fecha para recordarlo.

Desde 1979 se conmemora el Día Mundial de la Alimentación, una fecha que fue promovida por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), con el fin de disminuir el hambre en el mundo.

A su vez, a lo largo de todo el mundo, la FAO organiza distintas actividades para llevar concientización a la población de lo importante que es una alimentación sana. Esto se conmemora justo con el Día Mundial del Pan.

Según los datos de la misma FAO, se estima que en el mundo 672 millones de adultos y 124 millones de menores son obesos y 40 millones de niños menores de 5 años tienen sobrepeso.

El estudio de la FAO demuestra que en los últimos años la comida rápida ha desplazado en gran medida a la comida del hogar y no solo eso, también ha sustituido ingredientes importantes como frutas y verduras, por harina, azúcar, grasas y sal.

Esta realidad, sumada al sedentarismo propio de las profesiones disponibles en las grandes ciudades ha traído como consecuencia que la mala alimentación sea la principal causa de muerte y discapacidad en la actualidad.

Una alimentación sana

Lo primero es apostar por las comidas hechas en casa y ayudar a los productores locales a seguir generando vegetales, frutas y verduras, realmente ricas en vitaminas y minerales.

Además debemos es elegir alimentos más saludables para los niños, sustituir una torta de chocolate por galletas de avena y pasas o simplemente darles chocolate negro el cual brinda muchos beneficios al organismo.

Cactus24 (16-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.