Hombre perdió la vida tras ser atacado por su propio gallo de pelea

Un video estremecedor se ha viralizado en redes sociales, captando el momento exacto en que un criador peruano perdió la vida de manera inesperada durante los preparativos de una pelea de gallos, cuando uno de sus propios animales lo atacó con las letales espuelas metálicas.

Según UnoTV, el incidente ocurrió la noche del domingo 12 de octubre en el sector Las Delicias, en una provincia de Barranca, Lima (Perú), durante un evento privado donde se realizaría una pelea. La víctima fue identificada como Jorge Luis Castillo Corzo, un experimentado criador de gallos de 55 años, conocido en su localidad.

De acuerdo con las primeras investigaciones y lo que se puede ver en el material audiovisual, Castillo se encontraba dentro de la jaula o ruedo de pelea, probablemente realizando los últimos ajustes antes del combate. En un giro inesperado, uno de los gallos se lanzó contra él en un acto de agresión repentina.

La causa de la muerte: Una herida devastadora

El ataque no fue superficial. Las afiladas espuelas metálicas, instrumentos colocados en las patas de los gallos para infligir daño en las contiendas, impactaron en una zona crítica del cuerpo del criador. La navaja perforó la arteria femoral, uno de los vasos sanguíneos principales de la pierna.

La lesión provocó una hemorragia masiva e incontrolable en cuestión de segundos. El pánico se apoderó inmediatamente de los asistentes, quienes intentaron auxiliarlo.

A pesar de ser trasladado de urgencia a un centro médico, la pérdida de sangre fue tan severa que los esfuerzos por salvar su vida resultaron infructuosos.

La rápida difusión del video del incidente ha reavivado un intenso debate público en Perú y Latinoamérica. Por un lado, activistas por los derechos animales y sectores de la sociedad civil han alzado la voz, señalando el suceso como una muestra clara del peligro y la crueldad inherentes a esta práctica.

Argumentan que no solo constituye maltrato animal, sino que también representa un riesgo mortal para los propios criadores y asistentes, como lo demuestra esta trágica muerte.

Cactus24 (16-10-2025)

