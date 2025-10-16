Gandola con cerveza pierde la carga y personas aprovechan para llevarse la mercancía

Por
cactus24
-

Una gandola cargada de cerveza perdió la carga, en horas de la mañana de este jueves, en la avenida José Laurencio Silva, de San Carlos, estado Cojedes.

El incidente causó caos en la zona, ya que una multitud aprovechó la oportunidad para llevarse parte de la mercancía derramada sobre la vía.

Testigos informaron que varios transeúntes, al percatarse de la situación, no dudaron en tomar la cerveza que quedó esparcida por el pavimento. La escena generó desconcierto, ya que a pesar de la intervención de las autoridades, no se logró controlar por completo el desorden en los primeros momentos del incidente.

Las autoridades locales, junto con efectivos de tránsito y policía, llegaron rápidamente al lugar para tratar de organizar la situación, retirar los envases de la vía y restablecer el orden. Sin embargo, los operativos no evitaron que muchos se llevaran la mercancía, lo que desató diversas reacciones entre los habitantes.

Por el momento, se desconoce el impacto económico del incidente, pero se están realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas exactas del accidente y si se tomará alguna medida respecto a las personas que se apropiaron de la carga.

Cactus24 (16-10-2025)
