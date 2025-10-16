El nuevo rostro de Jesús en ‘La Pasión de Cristo 2’ que desató polémica en redes

La tan esperada secuela de la película de 2004, La Pasión de Cristo, de Mel Gibson sigue adelante con un nuevo elenco, lo que ha provocado la indignación de los fanáticos.

Más de 20 años después del estreno de su exitoso drama bíblico, Gibson, de 69 años, está listo para regresar con su largamente retrasada película de seguimiento, La resurrección de Cristo.

Si bien la película original, que sigue las últimas doce horas de la vida de Jesucristo, fue protagonizada por Jim Caviezel , de 57 años, como Cristo, y Monica Bellucci , de 61, como María Magdalena, tuvieron que ser reemplazados debido a la diferencia de tiempo.

«Tenía sentido cambiar el reparto de toda la película. Habrían tenido que hacer todo ese trabajo de CGI, todo ese trabajo digital —rejuvenecimiento y demás—, lo cual habría sido muy costoso», declaró a Variety una fuente cercana a la producción .

La Resurrección de Cristo, que tiene lugar tres días después de la crucifixión de Cristo el Viernes Santo, tendrá como protagonista al actor finlandés Jaakko Ohtonen, de 36 años, en el papel de Cristo.

Mientras tanto, la actriz cubana Mariela Garriga, de 36 años, asumirá el papel de María Magdalena.

Ohtonen es conocido por interpretar el papel de Wolland en el drama histórico The Last Kingdom, que se desarrolla durante las invasiones vikingas de la Inglaterra de los siglos IX y X.

Mientras tanto, Garriga protagonizó junto a Tom Cruise las películas Misión Imposible: Dead Reckoning como Marie.

La decisión de cambiar el papel provocó protestas entre los fans, y uno de ellos escribió en X: «Reemplazar a Jesús es un trabajo blasfemo».

«Caveziel debe estar devastado. Lleva hablando de esta película desde 2012», añadió otro sobre el actor, quien es un devoto católico romano.

«Pensé que iban a utilizar a Jim y usar CGI para hacerlo parecer más joven», escribió otra persona.

Deberían haber mantenido a Jim Caviezel. Me pregunto por qué dejó la película. ¿Quizás el guion era demasiado intenso para él? ¿O demasiado exigente? No lo sé, pero el regreso de Caviezel le habría dado más fuerza a la película, ya que lo habrías seguido desde la primera.

¿No pudieron elegir a alguien que al menos se pareciera un poco a Jim Caviezel?

Otros se preguntaron si el actor y Gibson tuvieron una ‘pelea’ que motivó la decisión.

Cactus24 (16-10-2025)

