Dos trinitarios murieron en ataque de Estados Unidos a embarcación en el mar Caribe

Dos pescadores trinitenses de Las Cuevas murieron durante un ataque aéreo estadounidense en la costa de Venezuela a principios de esta semana.

Guardian Media Newsroom informa que las víctimas han sido identificadas como Chad “Charpo” Joseph, de 26 años, y un hombre conocido solo como Samaroo.

Según el presidente estadounidense Donald Trump, quien anunció el ataque en redes sociales, el buque «traficaba narcóticos» y estaba vinculado a «redes narcoterroristas ilícitas». El ataque formaba parte de las operaciones antidrogas que Washington lleva a cabo en el Caribe, dirigidas a lo que afirma son rutas de tráfico con base en Venezuela.

En Las Cuevas, los familiares y amigos de Joseph condenaron el ataque, calificándolo de injusto e inhumano. Su madre, Lenore Burnley, afirmó que su hijo no era traficante y criticó a Estados Unidos por destruir la embarcación en lugar de interceptarla.

La abuela de Joseph, Christine Clement, reveló que su nieto llevaba tres meses viviendo en Venezuela y que ya había sobrevivido a otro ataque en barco. Describió el último ataque como una «maldad».

Cactus24 16-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.

Cactus24 (16-10-2025)

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.