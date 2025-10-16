Dos adolescentes detenidos por actos lascivos y lesiones en La Vela

Antes de la medianoche de este miércoles dos adolescentes fueron capturados por la Policía de Falcón señalados de haber cometido actos lascivos y lesiones a otra adolescente de 13 años de edad.

El Comisario Jefe Hermes Arias, director del Centro de Coordinación Policial Nro 02, con sede en La Vela, explicó que la madre de la víctima señaló a dos adolescentes de haber sometido a su hija de 13 años, arrebatándole sus prendas íntimas, manoseándola y causarle lesiones en un hecho ocurrido en el sector Las Viviendas de Butare parroquia Las Calderas del municipio Colina.

Inmediatamente conocido los hechos una comisión detuvo a los responsables en la calle Principal del sector Las Viviendas de Butare siendo identificados como: Docsy José (15) y Kleiner José (15) ambos residentes de ese lugar.

Este caso pasó a la orden de la Fiscalía Undécima del Ministerio Público para que continúe con lo establecido en la ley.

Prensa Policía de Falcón

Cactus24 (16-10-2025)

