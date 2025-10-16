Detenido con cinco kilos de cocaína en La Guaira

Durante un procedimiento policial ejecutado por funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en el estado La Guaira, fue aprehendido un ciudadano de 43 años de edad, a quien se le incautaron cinco kilos de presunta cocaína.

El procedimiento realizado por la División Contra Drogas del órgano policial lograron igualmente la retención de un teléfono celular y otras evidencias de interés criminalístico.

La acción forma parte de las labores permanentes de vigilancia y control que adelantan los cuerpos de seguridad, en resguardo de la paz y la integridad del territorio.

Cactus24 16-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.