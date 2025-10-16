Detenido con cinco kilos de cocaína en La Guaira

Por
Redacción Cactus24 A.V
-

Durante un procedimiento policial ejecutado por funcionarios del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB) en el estado La Guaira, fue aprehendido un ciudadano de 43 años de edad, a quien se le incautaron cinco kilos de presunta cocaína.

El procedimiento realizado por la División Contra Drogas del órgano policial lograron igualmente la retención de un teléfono celular y otras evidencias de interés criminalístico.

La acción forma parte de las labores permanentes de vigilancia y control que adelantan los cuerpos de seguridad, en resguardo de la paz y la integridad del territorio.

 

Cactus24 16-10-2025

