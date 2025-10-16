Conviasa ofrecerá vuelos directos entre Venezuela y San Petersburgo

La aerolínea estatal venezolana Conviasa ha recibido las autorizaciones oficiales para inaugurar una nueva ruta directa que conectará a Venezuela con la ciudad de San Petersburgo, según confirmó el Ministerio de Transporte de Rusia tras una reciente reunión bilateral.

Este nuevo enlace aéreo se presenta como un paso estratégico para fortalecer el intercambio turístico y empresarial entre ambas naciones.

«Conviasa ha recibido la autorización para operar vuelos a San Petersburgo en la próxima temporada, lo que abrirá nuevas oportunidades para la cooperación turística y empresarial entre nuestros países», detalla el comunicado oficial emitido por la cartera de transporte rusa.

La apertura de la ruta a San Petersburgo, la segunda ciudad más importante de Rusia, complementará la actual presencia de la aerolínea en el país euroasiático. Conviasa ya mantiene dos conexiones aéreas con la capital, Moscú: un vuelo regular con frecuencia quincenal y un servicio chárter operativo cada diez días.

 

