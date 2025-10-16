Carirubana, Los Taques y Falcón se unen para impulsar la Mesa de Turismo Comunitario y Social

La Corporación Falconiana de Turismo (Corfaltur), de la mano con el Ministerio del Poder Popular para el Turismo (Mintur) y el Ministerio de las Comunas sigue llevando adelante una iniciativa clave para el desarrollo turístico regional con la instalación de las Mesas de Turismo Comunitario y Social.

Este Jueves fue propicio el encuentro con las comunas y el poder popular del Eje Paraguaná, conformado por los Municipios Carirubana, Los Taques y Falcón, para dar un gran debate y la discusión en mesas de trabajo de las líneas centrales que permitan fortalecer el turismo social y comunal, donde las comunidades sean las protagonistas de su desarrollo turístico, tal como lo ha orientado el gobernador Víctor Clark y línea que lleva adelante la autoridad regional de turismo Jorge Haskour y la ministra Leticia Gómez.

La instalación de esta Mesa permitirá brindar todo el apoyo y acompañamiento a las rutas turísticas creadas por las comunas en la Península de Paraguaná, consolidar nuevos proyectos comunitarios, Capacitación y formación para la gestión del turismo local.

Esta mesa es una herramienta para que el turismo impulse la economía, rescate nuestras tradiciones y muestre la riqueza cultural y natural de cada rincón del estado Falcón.//Nota Corfaltur

