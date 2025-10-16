Capturado por amenazar a su hermana de muerte con un machete

Un hombre que con machete en mano amenazó de muerte a su hermana, fue detenido en horas de la noche de este miércoles por efectivos pertenecientes a la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas (Diep) región Central.

El Comisario Jefe Edgar Sojo, director de la Diep en la Policía de Falcón, informó que la mujer acudió a la sede de la institución a formular la denuncia, ya que en una discusión familiar su hermano la amenazó de muerte con un machete, teniendo que intervenir otra de sus familiares.

Al conocer el hecho fue detenido en la calle Principal del sector La Chapa en la parroquia Guzmán Guillermo del municipio Miranda siendo identificado como Dalvi Jesús (45) residente de La Chapa.

Este elemento junto a la evidencia comisada fue puesto a disposición de la Fiscalía Vigésima del Ministerio Público, tal como lo ha orientado el General Miguel Morales Miranda, Secretario de Seguridad Ciudadana y director general de la Policía de Falcón.

Prensa Policía de Falcón

Cactus24 (16-10-2025)

