Canadá confirma presencia de 7 carteles de la droga latinoamericanos

En una entrevista con la televisión canadiense CTV, Mathieu Bertrand, un alto oficial de la Policía Montada encargado del crimen organizado, señaló que esos carteles “están utilizando Canadá como un punto de transbordo” y que están “muy involucrados en los delitos que impactan” al país norteamericano.

Las siete organizaciones presentes en Canadá son: la Mara Salvatrucha (MS-13), el Cartel del Golfo, el Cartel de Sinaloa, la Familia Michoacana, Carteles Unidos, el Tren de Aragua y el Cartel de Jalisco Nueva Generación.

En febrero, el Gobierno canadiense incluyó estas siete entidades criminales en su listado de grupos terroristas después de que Estados Unidos tomara la misma medida.

El entonces ministro de Seguridad Pública canadiense, David McGuinty, justificó la medida al indicar que “las organizaciones criminales internacionales, incluidos los carteles, juegan un papel clave en la producción y distribución de fentanilo en Canadá”, por lo que es necesario que las fuerzas de seguridad “tengan todas las herramientas disponibles”.

CTV indicó que estos carteles están utilizando Canadá para enviar metanfetaminas a países como Nueva Zelanda y Australia.

Cactus24 16-10-2025

