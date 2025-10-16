Bebé recién nacida fue enterrada viva en India

Una bebé de 20 días que fue encontrada enterrada viva en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de la India, luchó por sobrevivir pero no pudo lograrlo, dijeron las autoridades del hospital.

Fue encontrada por casualidad cuando un pastor, que había llevado sus cabras a pastar a la zona, escuchó débiles gritos que provenían de debajo de un montículo de tierra.

Al acercarse, vio una pequeña mano que sobresalía del barro. Tras alertar a los aldeanos, llamaron a la policía, que acudió y desenterró al bebé.

La policía no ha dicho quiénes son los sospechosos del crimen, pero casos similares de abandono e intentos de matar a niñas se atribuyen a la preferencia de la India por los hijos varones, que se reconoce ampliamente como la razón de su desigual proporción de género.

El incidente tuvo lugar en el distrito de Shahjahanpur, en el estado más poblado de la India. La bebé fue atendida en la unidad de cuidados intensivos neonatales de la facultad de medicina y el hospital públicos de la zona.

El director de la facultad de medicina, Dr. Rajesh Kumar, dijo a la BBC que la bebé fue llevada cubierta de tierra y jadeando en busca de aire porque el barro había entrado en su boca y fosas nasales.

«Estaba en estado crítico, presentaba síntomas de hipoxia o deficiencia de oxígeno. Había sido picada por insectos y también por algún animal», explicó el Dr. Kumar.

Había presentado una leve mejoría en su estado, pero empeoró y desarrolló una infección que no superó y terminó muriendo.

El incidente de Shahjahanpur no es la primera vez que una bebé es abandonada a su suerte en India. En 2019, la BBC informó sobre una bebé prematura que fue encontrada enterrada viva en una vasija de barro. Tras semanas en el hospital, los médicos afirmaron que se había recuperado .

La India es conocida por tener una de las peores proporciones de género del mundo. Las mujeres enfrentan discriminación social de por vida y las niñas son consideradas una carga financiera, especialmente en las comunidades pobres.

Los activistas dicen que la preferencia tradicional por los hijos varones ha significado que millones de niñas se pierdan por feticidio e infanticidio a lo largo de los años.

Cactus24 (16-10-2025)

