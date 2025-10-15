Un muerto y 30 heridos en explosión de coche bomba en Guayaquil

La explosión de un vehículo la noche de este martes se originó frente a un centro comercial en Guayaquil, capital de Ecuador, donde una persona murió y al menos 26 resultaron heridas (dos de ellas de gravedad), según la Gobernación del Guayas.

La persona fallecida era un taxista que estaba en la zona al momento de la explosión.

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó el hecho como un “acto terrorista”. Además, informó que se encontró un segundo vehículo con “una cantidad de explosivo que no detonó y que fue inmediatamente neutralizado”. “No se trata de un artefacto fabricado artesanalmente, se trata de elementos de elaboración profesional por parte de grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos en el país”, publicó Reimberg en su cuenta de X.

Reimberg dijo a medios locales que, tras las primeras investigaciones, la organización criminal Los Lobos sería responsable de la explosión del coche, “en represalia a la destrucción de la minería ilegal que se hizo acá en Buenos Aires”, en la provincia ecuatoriana de Imbabura.

Horas más tarde, durante la mañana de este miércoles, la prefectura del Guayas informó sobre una nueva explosión con coche bomba en el puente Churute.

Además, en otros dos puntos más del país se encontraron explosivos. El ministro de Infraestructura y Transporte, Roberto Luque indicó que los artefactos fueron colocados en dos vías que conectan a la provincia de Guayas con las ciudades de Machala y Cuenca, al sur de Ecuador.

Cactus24 15-10-2025

Accede a nuestro Instagram y canal de Whatsapp para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram y Facebook.