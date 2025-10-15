Trump confirma que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas dentro de Venezuela

Este miércoles em respuesta a preguntas de los periodistas, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump confirmó en el Despacho Oval que autorizó a la CIA a realizar operaciones encubiertas en Venezuela, porque Venezuela había vaciado sus prisiones, enviando a esa gente hacia EE.UU., y para combatir el tráfico de drogas.

También indicó la disposición a lanzar ataques terrestres. “Estamos mirando al territorio porque tenemos el mar bajo control. Muchas drogas de Venezuela venían por mar, y ahora vamos a parar esto también por tierra”, aseguró.

Cuando los reporteros le plantearon la cuestión de si la CIA tiene licencia para acabar con Maduro, Trump replicó: “No quiero responder una pregunta como esa. Es una pregunta ridícula la que me haces. No es realmente una pregunta ridícula, pero ¿no sería una pregunta ridícula si yo respondiera?”.

Cactus24 15-10-2025

