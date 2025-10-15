Preso por estafa: pagó factura de la comida con capture falso

Un individuo de 26 años de edad arriesgó su libertad al pretender burlar el pago de una comida con un capture falso y fue capturado por Policarirubana.

El sujeto en cuestión, cocinero de oficio, y con domicilio en el callejón El Sol de Bella Vista (Punto Fijo) fue aprehendido en el sector Los Jardines, tras la denuncia interpuesta en su contra.

El hecho tuvo lugar la noche del martes cuando una comisión de patrullaje atendió el llamado de auxilio de un ciudadano en la avenida Rafael González y refirió que fue objeto de la estafa por parte de un hombre a quien había entregado una comida como parte de un servicio.

Los uniformados acudieron a Los Jardines y practicaron la detención del individuo de acuerdo con las características fisonómicas y su vestimenta.

Una vez concretada la aprehensión, el Servicio de Investigación Penal efectuó las diligencias pertinentes, notificando al fiscal de guardia sobre la causa que se adelanta.

Nota de prensa

Cactus24 (15-10-2025)

