Petro no acudirá la Cumbre de las Américas por la exclusión de Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este miércoles que no acudirá a la Cumbre de las Américas de diciembre en República Dominicana, después de que este país decidiese no invitar a la cita a Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Petro se suma así al desplante que también confirmó esta semana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. «El diálogo no comienza con exclusiones», alegó el gobernante colombiano, en alusión a una futura reunión que llega bajo el paraguas de la Organización de Estados Americanos (OEA), en la que está integrada también Estados Unidos.

Petro afirmó en redes sociales que ha propuesto a Washington una reunión con los países de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), en un formato similar al que ya existe con la Unión Europea y que se traducirá en noviembre en una cumbre de líderes en la localidad colombiana de Santa Marta.

«No hubo respuesta y lo que tenemos es una agresión en el Caribe que se había constituido como zona de paz», señaló Petro, crítico con el despliegue militar de Estados Unidos contra narcolanchas cargadas con drogas cerca de las costas venezolanas.

Cactus24 (15-10-2025)

