OpenAI permitirá el “contenido erótico” en ChatGPT

OpenAI ha anunciado que ChatGPT pronto permitirá más contenido como «erótico para adultos verificados», como parte de lo que la compañía describe como el principio de «tratar a los usuarios adultos como adultos». Se espera que esto forme parte de la importante actualización de OpenAI para ChatGPT, que permitirá a los usuarios personalizar la personalidad de su asistente de IA e incluir opciones para respuestas más humanas.

Cabe destacar que los usuarios generalmente tienen que recurrir a plataformas de narración social como Wattpad para leer, escribir y compartir historias originales, incluido contenido erótico, pero con restricciones.

En una publicación en X, el director ejecutivo de la empresa, Sam Altman , dijo que observaron que los controles más estrictos sobre la IA para abordar los problemas de salud mental habían hecho que el chatbot fuera «menos útil/agradable para muchos usuarios que no tenían problemas de salud mental».

Cabe destacar que las normas de seguridad más estrictas se implementaron después de que un adolescente de California, Adam Raine , se suicidara a principios de este año. Sus padres presentaron una demanda alegando que ChatGPT le dio consejos sobre cómo quitarse la vida.

«Ahora que hemos podido mitigar los graves problemas de salud mental y contamos con nuevas herramientas, podremos relajar las restricciones de forma segura en la mayoría de los casos», escribió Altman.

En las próximas semanas, OpenAI lanzará una versión de ChatGPT que permitirá a las personas tener más control sobre el tono y la personalidad del chatbot, dijo Altman.

«Si quieres que tu ChatGPT responda de forma muy humana, o use un montón de emojis, o actúe como un amigo, ChatGPT debería hacerlo (pero solo si lo quieres, no porque estemos maximizando el uso)», publicó.

‘Erótica para adultos verificados’

Se espera que el mayor cambio se produzca en diciembre, cuando OpenAI planea introducir controles de edad más estrictos que permitirían contenido erótico para adultos verificados.

«A medida que implementemos el control de edad de forma más completa y como parte de nuestro principio de ‘tratar a los usuarios adultos como adultos’, permitiremos aún más, como contenido erótico para adultos verificados».

Altman afirmó en otra publicación que los usuarios no podrán ver contenido erótico a menos que lo soliciten específicamente. Añadió que OpenAI seguirá protegiendo a los usuarios en «estados de fragilidad mental» y que se apoyará en «herramientas mejoradas para ello», pero que quienes no se encuentren en ese grupo deberían tener «amplia libertad para usar ChatGPT».

