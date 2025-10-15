MTV dice “adiós” a la música: se confirmó el cierre de cinco canales

La compañía Paramount Global ha confirmado que el próximo 31 de diciembre de 2025 cesará de manera permanente la transmisión de MTV Music, MTV 80s, MTV 90s, Club MTV y MTV Live, marcando el fin de más de 40 años de emisión ininterrumpida de contenido musical.

A pesar de esta decisión, el canal principal de MTV continuará en funcionamiento, aunque con una transformación significativa en su programación. El enfoque se centrará en reality shows y entretenimiento, con títulos como Teen Mom y Geordie Shore, dejando atrás su formato original de música continua.

Este anuncio no solo responde a una estrategia corporativa, sino que también representa un cambio cultural profundo: el declive de la televisión musical como espacio de descubrimiento colectivo.

El proceso de cierre comenzará en el Reino Unido e Irlanda, y se extenderá posteriormente a países como Francia, Alemania, Austria, Polonia, Hungría, Australia y Brasil.

La medida se enmarca en los ajustes financieros derivados de la fusión entre Paramount Global y Skydance Media. No obstante, el trasfondo revela una transformación más amplia en los hábitos de consumo musical del público, que ahora privilegia plataformas digitales y modelos de acceso bajo demanda.

Cactus24 (15-10-2025)

