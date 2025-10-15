Israel entrega a Gaza los restos de otros 45 palestinos

Israel devolvió este miércoles a Gaza los restos de otros 45 palestinos, lo que eleva el número total entregado a 90 personas, informó el Ministerio de Salud de este territorio controlado por Hamás, organización considerada terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países.

En virtud del acuerdo de alto el fuego impulsado por el presidente estadounidense Donald Trump, Israel debe entregar los cuerpos de 15 palestinos por cada israelí fallecido que Hamás le entregue.

El lunes, Hamás entregó los restos de tres rehenes israelíes y uno nepalí para ser repatriado, y el martes otros tres israelíes y un cuerpo aún sin identificar que, según el ejército, no era de ninguna de las personas que figuraban en la lista de rehenes fallecidos.

Causa de muerte desconocida

No está claro si los fallecidos murieron bajo custodia de Israel, o si fueron sacados de Gaza por las tropas israelíes. A lo largo de la guerra, el ejército israelí ha exhumado cadáveres como parte de su búsqueda de los restos de los rehenes.

Funcionarios del Hospital Nasser, presente en el lugar, confirmaron la llegada de tres camiones que transportaban los restos.

Esta nueva entrega de restos supone un paso más hacia el mantenimiento del frágil alto el fuego.