Inicia entrega del «Bono de Fin de Año» a los trabajadores de la Administración Pública

Por
Redacción Cactus24: Deibys Gomez
-

      PRODUCTOS DE LIMPIEZA MUREX . Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

La tarde de este miércoles 15 de octubre, inició la entrega del Bono de Fin de Año Contra la Guerra Económica enviado a través de la Plataforma Patria para el personal de la administración pública.

El monto asignado para este ingreso es de 3.980,00 bolívares o 20 dólares a tasa oficial.

      Café La onza. Para ventas al mayor contáctanos a través de whatsapp al 0412-7067620

ROYAL

El desembolso se está realizando directamente en los monederos de la Plataforma Patria.

Mas temprano de dio inicio el bono contra la Guerra Económica para los trabajadores públicos por Bs. 23.880 o US$ 119,93 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

 
Cactus24 (15-10-2025)
Accede a nuestro  Instagram   y canal de  Whatsapp  para mantenerte al día de las principales noticias.

También puedes unirte a Telegram  y   Facebook.

Artículos relacionadosMás del autor