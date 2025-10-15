Inicia entrega del «Bono de Fin de Año» a los trabajadores de la Administración Pública

La tarde de este miércoles 15 de octubre, inició la entrega del Bono de Fin de Año Contra la Guerra Económica enviado a través de la Plataforma Patria para el personal de la administración pública.

El monto asignado para este ingreso es de 3.980,00 bolívares o 20 dólares a tasa oficial.

El desembolso se está realizando directamente en los monederos de la Plataforma Patria.

Mas temprano de dio inicio el bono contra la Guerra Económica para los trabajadores públicos por Bs. 23.880 o US$ 119,93 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).

Cactus24 (15-10-2025)

