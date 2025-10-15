Hombre murió solo en su casa y su cuerpo ha sido hallado 15 años después

Antonio Famoso, nacido en 1936, falleció en su modesto piso del barrio de la Fuensanta en Valencia (España), pero su muerte pasó inadvertida durante quince años. La historia de este hombre revela cómo la soledad prolongada y la rutina de un vecindario pueden ocultar por completo la desaparición de una persona.

Según vecinos y conocidos, Antonio era un hombre extremadamente discreto, cuya vida transcurría entre paseos por su calle, compras en el supermercado y visitas al bar del barrio. Tras su separación hace décadas, perdió prácticamente todo contacto con su familia. Algunos residentes lo recuerdan como un hombre cabizbajo, solitario y casi fantasmal, mientras que la mayoría ni siquiera le conocía personalmente. Esa invisibilidad social fue clave para que nadie notara su ausencia.

Fuertes lluvias

Los restos de Famoso fueron ubicados porque las fuertes lluvias que cayeron el pasado fin de semana en la costa mediterránea provocaron un atasco en el desagüe que inundó la terraza del último piso del edificio donde vivía.

Al filtrarse el agua a los pisos de abajo, el líquido que caía era de «color negro y con mal olor», según reportó el periódico local Levante, por lo que los vecinos avisaron a la Policía Local y a los bomberos.

Los diarios locales explican que, una vez accedieron al piso de Famoso, donde había anidado un elevado número de palomas, descubrieron el esqueleto del fallecido.

